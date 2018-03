LANZAN TUITS MORDACES

Trump se pelea en Twitter con su imitador

Dicho imitador fue quien comenzó la disputa diciendo en una entrevista que fue una agonía interpretar al presidente

REDACCIÓN 02/03/2018 06:47 p.m.

Presidente Donald Trump y Alec Baldwin (Foto tomada de Milenio)

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tuvo una pelea con su famoso imitador Alec Baldwin, del programa de televisión humorístico "Saturday Night Live" (SNL).

LEA TAMBIÉN: Frentes abiertos entre Estados Unidos y Rusia

Dicho imitador fue quien comenzó la disputa diciendo en una entrevista que fue una agonía interpretar al presidente.

Trump no tardo en responder a esta declaracion en por medio de twitter

"Alec Baldwin, cuya moribunda mediocre carrera se salvó por su terrible personificación de mi en SNL, ahora dice que imitarme fue una agonía" escribió Trump.

Alec Baldwin, whose dying mediocre career was saved by his terrible impersonation of me on SNL, now says playing me was agony. Alec, it was agony for those who were forced to watch. Bring back Darrell Hammond, funnier and a far greater talent! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de marzo de 2018

Claramente irritado por cómo presentó su carrera el presidente, Baldwin, conocido por su abierto apoyo al Partido Demócrata , no tardó en lanzar una serie de tuits mordaces en respuesta

"Por agonía que sea, me gustaría seguir por allí para las audiencias de juicio político, el discurso de renuncia, el viaje en helicóptero de despedida, tuiteó.

Agony though it may be, I´d like to hang in there for the impeachment hearings, the resignation speech, the farewell helicopter ride to Mara-A-Lago. You know. The Good Stuff. That we´ve all been waiting for. — ABFoundation (@ABFalecbaldwin) 2 de marzo de 2018

El actor también se metió con el patrimonio de Trump, añadiendo:

"Señor presidente...pídale a su esposa que deje de llamarme para conseguir boletos de SNL".

And Mr President...

please ask your wife to stop calling me for SNL tickets.

(Hey, Melania...we´ve got Charles Barkley this Saturday!) — ABFoundation (@ABFalecbaldwin) 2 de marzo de 2018

Con información de Milenio

LEA TAMBIEN Trump impondrá "impuestos recíprocos" para nivelar intercambio comercial El amago fue visto como una nueva señal del curso proteccionista al que enfila esta administración

LEA TAMBIEN Pena de muerte a narcotraficantes: Donald Trump Trump también alabó el año pasado el "increíble trabajo" en el combate contra las drogas del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte

aja