Trump advierte que podría auto indultarse en Rusiagate

REDACCIÓN 04/06/2018 12:53 p.m.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que tiene derecho "absoluto" a otorgarse a sí mismo la absolución presidencial, pero que no ha hecho nada malo; todo esto en el marco del tema de conocido por el RusiaGate.

As has been stated by numerous legal scholars, I have the absolute right to PARDON myself, but why would I do that when I have done nothing wrong? In the meantime, the never ending Witch Hunt, led by 13 very Angry and Conflicted Democrats (& others) continues into the mid-terms!