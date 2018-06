Ataca Trump a restaurante que corrió a su vocera

REDACCIÓN 25/06/2018 04:28 p.m.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se pronunció en contra del restaurante que se negó a servir la cena a la vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, y a su familia el pasado viernes.

El incidente se produjo en el restaurante The Red Hen, fundado en 2008 y que se encuentra en Lexington (Viriginia), a unas tres horas en coche de Washington.

The Red Hen Restaurant should focus more on cleaning its filthy canopies, doors and windows (badly needs a paint job) rather than refusing to serve a fine person like Sarah Huckabee Sanders. I always had a rule, if a restaurant is dirty on the outside, it is dirty on the inside!

Donald Trump criticó que el restaurante The Red Hen esté sucio por fuera (Imagen de Business Insider)

Por su parte, Sarah Sanders explicó en Twitter que el propietario de The Red Hen le pidió que se fuera porque trabaja para el gobierno de Trump, quien en los últimos días ha recibido numerosas críticas por su política para separar a familias inmigrantes en la frontera con México.

Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington, VA to leave because I work for @POTUS and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so