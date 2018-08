Trump apoya boicot contra Harley-Davidson

El presidente Donald Trump respaldó el domingo un boicot al fabricante estadounidense de motocicletas Harley-Davidson, en el último episodio de una disputa entre la empresa y Trump por los aranceles sobre el acero.

El fabricante con sede en Wisconsin anunció a inicios de año un plan para trasladar su producción de motocicletas para la Unión Europea desde Estados Unidos a sus instalaciones en el extranjero, con el fin de evitar las tarifas impuestas por el bloque comercial en represalia a los aranceles de Trump sobre las importaciones de acero y aluminio.

En respuesta Trump criticó a Harley-Davidson, pidiendo impuestos más altos y específicos y amenazando con atraer a productores extranjeros a Estados Unidos para aumentar la competencia.

Many @harleydavidson owners plan to boycott the company if manufacturing moves overseas. Great! Most other companies are coming in our direction, including Harley competitors. A really bad move! U.S. will soon have a level playing field, or better.