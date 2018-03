INSISTE EN ENTRENAMIENTOS RIGUROSOS

Trump propone "pequeños bonos" para maestros que asistan armados a escuelas

El presidente también señaló que se opone a los simulacros que hacen muchos centros educativos del país

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que se opone a los simulacros que se llevan a cabo en varios centros educativos del país estadunidense como preparación para posibles tiroteos, y dijo que "también hay que hablar" sobre las imágenes violentas a las que están expuestos los niños en los videojuegos y las películas.

Los simulacros de preparación ante tiradores activos son algo muy negativo. No me gustan

En un acto en la Casa Blanca sobre seguridad en las escuelas, Trump se pronunció sobre los ejercicios que se hacen en centros de todo el país para enseñar a los estudiantes y profesores cómo reaccionar si en algún momento hay alguien armado disparando en el edificio.

"Los simulacros de preparación ante tiradores activos son algo muy negativo. No me gustan", dijo Trump en una reunión a la que asistieron varios funcionarios estatales y locales, entre ellos la alcaldesa de Parkland (Florida), donde la semana pasada murieron 17 personas en un tiroteo en un instituto.

"Preferiría tener una escuela (con seguridad) reforzada. Creo que (los simulacros) son una locura. Creo que es muy duro para los niños", agregó el presidente.

Trump dijo que no le gustaría tener que decirle a su hijo de 11 años, Barron, que tiene que pasar por un simulacro en la escuela a la que asiste, que está a las afueras de Washington.

Quiero que mis escuelas estén protegidas igual que quiero que mis bancos estén protegidos

El presidente insistió en que prefiere que algunos profesores con un "entrenamiento riguroso" y que "entiendan las armas" puedan portar pistolas de forma "oculta" en las escuelas, y sugirió que puede compensárseles con "un pequeño bonus" económico.

"Quiero que mis escuelas estén protegidas igual que quiero que mis bancos estén protegidos", afirmó Trump, quien opinó que para proteger una escuela son necesarios "100 ó 150 guardias de seguridad" y una buena alternativa es armar a los profesores.

"Para un asesino o alguien que quiere serlo, una zona libre de armas es (un sitio donde pueden actuar tan tranquilos) como si fueran a comprar helado", añadió.

Trump también planteó tomar medidas, como "un sistema de calificación" por edades, para moderar la exposición de niños y adolescentes a la violencia en videojuegos, películas e internet.

"Tenemos que mirar a internet porque están pasándoles muchas cosas malas a los niños y las mentes jóvenes que se están formando, y tenemos que hacer algo, quizás, sobre lo que están viendo y cómo lo están viendo. Y también en los videojuegos (...) y si vamos un paso más allá, las películas", indicó.

El presidente, un destacado defensor del poderoso grupo de presión Asociación Nacional del Rifle (NRA), que se opone a la gran mayoría de medidas para reforzar el control de armas, propuso esta semana varias ideas para impedir que vuelva a haber tiroteos en escuelas, pero siempre sin contradecir a esa organización.

No obstante, hoy planteó aumentar a los 21 años la edad mínima para comprar un fusil o rifle semiautomático en Estados Unidos, que bajo la ley federal actualmente es de 18, y esa propuesta se topó con la firme oposición de la NRA.

Preguntado hoy por si está preparado para combatir a la NRA en ese tema, Trump respondió: "No creo que vaya a ir en su contra. Son buena gente".





