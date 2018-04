RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN

Trump promete pronto acuerdo en TLCAN

El presidente de EU dice que están trabajando muy duro con México y Canadá. Y pienso que tendremos algo relativamente pronto

AGENCIAS Y REDACCIÓN 05/04/2018 04:33 p.m.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó que relativamente pronto podría concretarse algún tipo de acuerdo en la mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) pese a diferencias entre México, Canadá y la Unión Americana en temas como equidad en salarios en la región y cláusulas de expiración del acuerdo.

"Estamos trabajando muy duro en el TLCAN con México y Canadá. Y pienso que tendremos algo relativamente pronto", dijo Trump en declaraciones este jueves durante un evento sobre la reforma fiscal en el Estado de Virginia Occidental.

Luego de reportes sobre que la Administración Trump presionaba a México y Canadá para lograr un anuncio en torno al TLCAN antes de la Cumbre de las Américas en Perú la próxima semana, Trump dijo sin embargo que no había prisa.

"(Mis asesores) me dijeron: tengamos algo antes de (la Cumbre). Pero yo les dije: No nos apresuremos. Llevémoslo bien y tranquilo. No hay prisa. Lo hacemos bien, o lo cancelamos (el TLC)", dijo Trump es sus declaraciones hoy.

Los comentarios de Trump ocurren al tiempo que México y EU concluyeron aquí el segundo día de reuniones bilaterales sobre el TLCAN sin hacer anuncios públicos y en anticipación a un encuentro trilateral este viernes junto al gobierno de Canadá.

"Se están analizando diferentes temas. Mañana tendremos la reunión trilateral y eso nos dará algunos elementos para ver dónde estamos", dijo a la prensa el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, al terminar la reunión con Representante Comercial de EU, Robert Lighthizer.

LEA TAMBIEN TLCAN: auguran asesores de EU y de México noticias positivas pronto El principal asesor económico de Trump y el coordinador de la IP mexicana prevén acuerdos pronto de cara a la octava ronda de renegociaciones

LEA TAMBIEN En abril la octava ronda de TLCAN: Ildefonso Guajardo "Habrá reuniones ministeriales", antes de la próxima ronda que se celebrará en Washington

AJ