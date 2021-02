Estrella porno relatará cómo fue su noche con Trump

La estrella de películas para adultos, Stormy Daniels, cree estar liberada legalmente para hablar del supuesto encuentro sexual que tuvo con Donald Trump hace algunos años, y por el cual habría recibido un pago de 130 mil dólares para mantenerlo en secreto.

Lo anterior ocurriría por el hecho que Michael Cohen, abogado personal de Trump, apareció el martes en dos medios proporcionando declaraciones o informaciones sobre el asunto supuestamente confidencial.

En The New York Times Cohen dijo que el pago de seis cifras se hizo con sus fondos y en Daily Beast aseguraron que está comprando un proyecto de libro que podría abordar la historia con Daniels.

Trump, Stormy y Cohen (Tomado de Milenio)

La agente de Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, dijo que ahora ella va a contar públicamente su historia, y que pronto revelarán cuándo y cómo lo harán.

En una declaración publicada el martes en The New York Times, el abogado Michael Cohen dijo que Trump no le había rembolsado la suma pagada a la actriz y que el pago fue hecho legalmente, añadió el abogado.

Ni la Organización Trump, ni la campaña de Trump participaron en la transacción con Clifford, ni nadie me rembolsó ese pago, ya sea directa o indirectamente", señaló Cohen.

El pago a Clifford "no fue una contribución a la campaña o un gasto de campaña por parte de nadie", agregó el abogado en su declaración.

Ya con Trump en la presidencia, se dio a conocer que la estrella porno sí habló del encuentro en 2011, donde confirmó que mantuvo relaciones sexuales con él. Esto contradice lo dicho por Cohen, quien afirmó que no hubo un encuentro sexual.

En realidad, nisiquiera sé por qué lo hice, pero recuerdo que mientras estábamos teniendo relaciones sexuales yo estaba como 'Por favor, no intentes pagarme'”, recordó en aquel entonces la actriz.

En ese año los detalles íntimos fueron revelados, en ellos destacaba que Trump había dicho que tener sexo con ella fue “impresionante”, por lo que mantuvieron contacto en varias ocasiones, además dijo que la actriz le recordaba a su hija por ser “fuerte, preciosa y lista”. Dichas revelaciones quedaron confirmadas porque la actriz las dijo mientras hacía la prueba del polígrafo.

(Especial)

Las declaraciones del abogado podrían reactivar las especulaciones sobre el estado de las relaciones de Trump con su esposa Melania, que en enero anuló un viaje a Davos en Suiza. El presidente se presentó allí solo luego de las primeras revelaciones sobre su relación con esta actriz.

Trump y su esposa tras los escándalos del magnate (Tomado de despiertainfo.com)

El presidente estadounidense era un simple ciudadano en 2006 cuando supuestamente tuvo lugar su encuentro con la actriz. Trump ya estaba casado en esa época con Melania, una ex modelo eslovaca, quien había dado a luz a su hijo Baron cuatro meses antes.

El pago a Clifford había sido revelado el 12 de enero pasado por el Wall Street Journal, y según medios estadounidenses se habría hecho un mes antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2016 para acallar la supuesta relación.

Trump, a través de sus abogados y la Casa Blanca, y Stormy Daniels, han negado hasta ahora cualquier relación.

Pero Stormy Daniels dio su versión de la historia en una entrevista a la revista In Touch realizada en 2011, que recién fue publicada en enero pasado. Según el Wall Street Journal, ella confesó haber tenido en privado contactos sexuales con Donald Trump en julio de 2006, al margen de un elegante torneo de golf disputado cerca de lago Tahoe, una zona turística ubicada entre California y Nevada.

Durante la campaña hacia la Casa Blanca y desde que es presidente, Trump ha sido acusado por varias mujeres de acoso o manoseos sexuales en el pasado, hechos que el mandatario ha negado.

Poco antes de las elecciones de 2016 fue publicado un video de 2005 en el cual Donald Trump se vanagloriaba de poder "agarrar" a las mujeres "por la vagina" gracias a que él era una celebridad.

Trump y Stormy (Tomada de Libertad Bajo Palabra)

Stormy Daniels visitará la zona de Mar-a-Lago por su show “Make America Horny Again”

La estrella porno visitará el próximo mes de abril West Palm Beach, ciudad vecina a la isla donde éste tiene su club Mar-a-Lago, con su espectáculo “Make America Horny Again”, informaron este martes medios locales.

El título del espectáculo con el que Stormy Daniels está de gira por Estados Unidos remeda el eslogan político de Trump, solo que en vez de “grande” la estrella del cine porno quiere que América vuelva a “excitarse”.

