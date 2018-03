Trump quiere que el Pentágono pague el muro fronterizo

REDACCIÓN 27/03/2018 04:03 p.m.

Luego de que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump afirmará constantemente que México pagará por un muro a lo largo de la frontera sur ahora, ahora a quién busca presionar es al Ejército estadunidense para que este acceda a financiar la construcción de su proyecto, esto según el diario The Washington Post.

Después de sugerir dicha idea, citando un riesgo de "seguridad nacional" Trump señaló que el Departamento de Defensa estaba obteniendo bastante dinero como parte del paquete de gasto de los 1.3 billones, por ello el Pentágono seguramente podría pagar el muro fronterizo, afirmaron dos funcionarios de la Casa Blanca, cuyo testimonio es anónimo para que pudieran conversar libremente sobre discusiones privadas del Estado.

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, desvió una pregunta sobre la financiación militar del muro.

"No puedo entrar en detalles sobre esto en este momento, pero puedo decirles que la continuación de la construcción del muro está en curso y que vamos a seguir avanzando en ese proceso", respondió Sanders a los periodistas el martes.

A su vez, algunos funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Defensa, afirmaron al diario que los demócratas en el Congreso probablemente se irritarían por el gasto militar destinado a la construcción de un muro fronterizo, y los oficiales militares también podrían palidecer.

"Primero se suponía que México debía pagar por él, luego los contribuyentes estadunidenses, y ahora nuestros hombres y mujeres en uniforme. Esto sería un flagrante mal uso de fondos militares y estaría en la corte durante años. El secretario Mattis no debería molestarse y utilizar el dinero para ayudar a nuestras tropas, en lugar de promover las fantasías políticas del presidente", dijo al respecto el líder de la minoría del Senado, Charles E. Schumer.

Cabe destacar que el presidente estadunidense, Donald Trump twitteó y retwitteó ¡Construir el MURO a través de M!, a lo que muchos aseguraron que la letra "M" significaba "militar".

Because of the $700 & $716 Billion Dollars gotten to rebuild our Military, many jobs are created and our Military is again rich. Building a great Border Wall, with drugs (poison) and enemy combatants pouring into our Country, is all about National Defense. Build WALL through M!