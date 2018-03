MÁS PROVOCACIONES

"¿Estás loco?", le dijo Trump a Peña Nieto sobre el muro

El presidente estadunidense reveló que así le respondió a EPN cuando le pidió decir públicamente que México no pagaría por el muro

10/03/2018

Pese a la reciente visita de su yerno Jared Kushner a México, el presidente Donald Trump insiste en su promesa de campaña sobre la construcción del muro fronterizo.

Al participar en un acto en Moon Township, en el oeste de Pensilvania, el mandatario de EU reveló que Enrique Peña Nieto le pidió decir públicamente que México no pagaría por el muro, a lo que el magnate neoyorquino le respondió: "¿Estás loco?".

"El Presidente de México me llamó y me pidió que dijera públicamente que México no pagaría por el muro, le dije ¿estás loco?", puntualizó el mandatario norteamericano en el rally donde acudió a apoyar al republicano Rick Saccone por un lugar en el Senado.

Este desacuerdo fue lo que provocó la cancelación de una reunión entre ambos mandatarios, como reveló The Washington Post.

Pronostica "tremendo éxito" con Corea del Norte



En ese mismo evento, sobre la reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un el estadunidense dijo que será "un tremendo éxito", a la vez que alabó la colaboración de China y criticó la inacción de sus predecesores al asegurar que "no hicieron nada".

"Creo que Corea del Norte va a ir muy bien, será un tremendo éxito. La promesa es que ellos no lanzarán misiles mientras tanto, y van a buscar la desnuclearización. Eso sería maravilloso", dijo Trump a periodistas.

"Veremos qué pasa, pero esto debería haber sido encarado, por cierto, en los últimos 30 años, no ahora. (Los expresidentes Barack) Obama, (George W.) Bush, (Bill) Clinton tuvieron su oportunidad y no hicieron nada", agregó.

En cambio, Trump aplaudió la colaboración del presidente chino Xi Jinping respecto a Corea del Norte.

"China ha hecho más por nosotros de lo que han hecho nunca antes por cualquier otro presidente o por este país, y respeto eso", dijo.

