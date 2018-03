Seguidores de Trump rompen bandera de México en San Diego

REDACCIÓN 13/03/2018 08:13 p.m.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo en San Diego este 13 de marzo para supervisar los prototipos del muro fronterizo entre México y California, lo que atrajo una gran cantidad de personas que lo apoyan.

El presidente estadounidense revisó los muros, donde habló frente a los agentes fronterizos que le mostraban los prototipos sobre la importancia de los muros en la frontera.

Docenas de personas esperaban a Trump en la frontera. Además de portar letreros de "Trump", las reconocidas gorras rojas con el eslogan de "Make America Great Again", se vieron actos de odio en contra de México.

Reporteros y personas grabaron a unos sujetos haciendo pedazos una bandera de México, argumentaban que unos mexicanos los atacaron. Dijeron que no tienen nada en contra de la diversidad racial pues entre ellos hay latinos y filipinos, pero sus acciones hablan claramente de su racismo en contra de los mexicanos.

Someone at the pro Trump demonstration just ripped up a Mexican flag.....other demonstrators told him to stop @CBS8 @News8 @thecwsandiego pic.twitter.com/13oIIUwfYy