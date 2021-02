El muro fronterizo: presente en discurso de precandidatos

Donald Trump insiste en su promesa de campaña: construir un muro fronterizo con México y que sea nuestro país quien lo pague.

Ante la insistencia del presidente estadunidense, los precandidatos presidenciales encontraron en el tema un punto de coincidencia, como era de esperarse, al rechazo a los planes del magnate neoyorquino.

Desde que el muro regresó a la agenda nacional, la aspirante independiente Margarita Zavala no tardó en mandarle un tuit al mandatario norteamericano.

Reitero lo dicho a @realDonaldTrump: México no pagará un muro, con el TLCAN o sin él. México tiene todo para fortalecer sus relaciones comerciales con EEUU y con todo el mundo. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 18 de enero de 2018

Quien tampoco dejó pasar la oportunidad de expresar su inconformidad fue José Antonio Meade, quien estuvo de gira esta semana en estados del norte del país.

El muro no es un tema de números sino de dignidad y respeto entre nuestros pueblos. Sépanlo con claridad: México NO pagará, bajo ninguna circunstancia, ese muro. — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 18 de enero de 2018

Haremos de México una gran potencia, y su capital, la #CDMX, no puede quedarse atrás, tiene que estar a la altura con más seguridad, mayor vigilancia, con bienestar y prosperidad para todos sus habitantes. — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 19 de enero de 2018

Ricardo Anaya también se inconformó y dijo que para que le quede claro a Trump, le dirá en su idioma que nuestro país no pagará por el muro fronterizo.

"Cuando nosotros ganemos la Presidencia, vamos a tener una relación de respeto, pero que nadie se confunda, sí vamos a actuar con dignidad, nosotros sí vamos a defender la soberanía de México, nosotros sí vamos a defender los intereses de las mexicanas y los mexicanos", dijo.

Además,comentó que entiende que al país vecino del norte le preocupe la migración, "pero deben entender que a nosotros nos preocupa la violencia que provoca por un lado el tráfico de armas que vienen de EU a México, así como la violencia generada en nuestro país por la demanda de drogas allá en los EU".

Mientras que Andrés Manuel López Obrador también aseguró que no piensa faltarle el respeto a Trump, pero le responderá de manera directa los ataques y lo pondrá "en su sitio", así como que le enseñará a respetar a los mexicanos.

"Cada vez que haga lo que hizo hoy va a tener respuesta directa, no es que le voy a mandar a decir con el canciller. No. Él usa su Twitter, su Face, yo voy a usarlo también, y entonces le voy a mandar a decir lo que pienso. Si no nos toca y nos respeta, no va a haber ningún problema", aseguró.

Además, AMLO se aventuró a predecir que los dichos de Trump son "pura propaganda, si fuese real lo que está diciendo, ya hubiese construido el muro, y se ha dedicado nada más a estarlo proclamando y no hay intención real, es propagandístico, no es algo serio", afirmó.

