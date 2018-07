Google apelará la multa que le impuso la Unión Europea por 4 mil 343 millones de euros, así lo aseguró Sundar Pichai, CEO de la empresa, quien expresó que están conscientes de que con el tamaño viene la responsabilidad.

Google exigió a fabricantes preinstalar Android para obtener licencias de Play Store (Imagen de la web)

Además de la multa por monopolio, se le pidió a Google que detenga la conducta de manera definitiva durante los siguientes 90 días a partir de la sansión.

La Comisión Europea encontró que Google exigió a los fabricantes preinstalar su aplicación de búsqueda y Chrome, como condición para otorgar licencias a Play Store.

LAS CRÍTICAS DE TRUMP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la decisión de la Unión Europea de imponer una multa multimillonaria a Google por monopolio y dijo que es un ejemplo más de que se "aprovechan" de Estados Unidos, pero advirtió que no será por mucho tiempo.

I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U.S., but not for long!