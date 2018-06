SEPARACIÓN DE FAMILIAS

Trump culpa a padres de niños migrantes por detenciones

En su cuenta de Twitter, el presidente estadunidense también culpó a los demócratas por la crisis migratoria

REDACCIÓN 19/06/2018 10:51 a.m.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Especial/Archivo)

Donald Trump aseguró que Estados Unidos "debe arrestar a siempre a las personas que llegan al país ilegalmente" y dijo que la mayoría de los menores que se encuentran en albergues en la frontera se encontraban viajando sin sus padres.

Luego de hacerse viral un video que muestra a niños migrantes llorando y pidiendo a sus padres, en un centro de detención en la frontera, lo cual intensificó las críticas al gobierno de Estados Unidos por la separación de niños migrantes de sus familias.

En su cuenta de Twitter, el mandatario estadunidense escribió: "Debemos siempre arrestar a las personas que llegan a nuestro país ilegalmente. De los 12 mil niños, 10 mil fueron enviados por sus padres en un muy peligroso viaje y sólo 2 mil están con sus padres, muchos de los cuales han tratado de entrar en nuestro país ilegalmente en numerosas ocasiones".

We must always arrest people coming into our Country illegally. Of the 12,000 children, 10,000 are being sent by their parents on a very dangerous trip, and only 2000 are with their parents, many of whom have tried to enter our Country illegally on numerous occasions. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de junio de 2018

"Si no tienes fronteras, no tienes país", agregó en otro tweet.

Además, Trump culpó a los demócratas por la crisis migratoria, debido a que acusa de fomentar la migración para conseguir votos.

Democrats are the problem. They don´t care about crime and want illegal immigrants, no matter how bad they may be, to pour into and infest our Country, like MS-13. They can´t win on their terrible policies, so they view them as potential voters! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de junio de 2018

Trump culpó a los migrantes por el aumento en los índices de crimen y afirmó que Alemania no reconoce que su país presentó un incremento en violencia desde que permitió que ingresaran migrantes.

Crime in Germany is up 10% plus (officials do not want to report these crimes) since migrants were accepted. Others countries are even worse. Be smart America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de junio de 2018

También dijo que este es un gran momento para que el Congreso cambie las leyes de migración y considerar la necesidad de tener una frontera fuerte.

#CHANGETHELAWS Now is the best opportunity ever for Congress to change the ridiculous and obsolete laws on immigration. Get it done, always keeping in mind that we must have strong border security. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de junio de 2018

El gobierno estadunidense ha culpado al Congreso de la separación de niños de sus padres; ya que no han querido cambiar las leyes migratorias. No obstante, la medida fue anunciada por Jeff Sesions, el fiscal de Estados Unidos, en abril.

(Con información de Milenio)

cmo

