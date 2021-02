Memorando de "Rusiagate" me reivindica totalmente: Trump

Tras la divulgación de un memorando republicano que pone en duda la legitimidad de calidad de la investigación especial sobre su presunta corrupción con Rusia, el presidente estadunidense Donald Trump se declaró "totalmente reivindicado" por las acusaciones.

“El memo reivindica totalmente a ‘Trump’ en la investigación [...] Pero la Caza de Brujas Rusa continúa y continúa”, escribió en su cuenta de Twitter un día después que su propio gobierno permitió la divulgación del documento de cuatro páginas, a pesar que el FBI consideró que no ofrece un panorama integral de los acontecimientos.

This memo totally vindicates “Trump” in probe. But the Russian Witch Hunt goes on and on. Their was no Collusion and there was no Obstruction (the word now used because, after one year of looking endlessly and finding NOTHING, collusion is dead). This is an American disgrace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de febrero de 2018

Al menos cuatro miembros de su campaña presidencial han sido encausados por el fiscal especial Robert Mueller, dos de los cuales se declararon culpables en momentos que el fiscal busca interrogar al propio presidente.

Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado advirtieron que la divulgación de la carta podría conducir a una crisis constitucional si el presidente decide despedir a Mueller o al subprocurador Rod Rosenstein.

¿Qué dice el momerando?

El polémico memorando, elaborado por legisladores republicanos, puso en duda la legitimidad y la legalidad de ciertas acciones del FBI y del Departamento de Justicia (DOJ) sobre la trama rusa.

El documento, que se convirtió en centro de una inusual disputa pública entre Trump y el FBI, sostiene que los investigadores del DOJ y FBI omitieron información clave cuando solicitaron autorización de una Corte para espiar al asesor de la campaña de Trump, Carter Page.

Según el memorando, el juez de la Corte de FISA no fue enterado que el autor del reporte original de la trama rusa, el británico Christopher Steele, había recibido 160 mil dólares del Partido Demócrata para obtener “información derogatoria” sobre Trump.

“Ni la solicitud original inicial de octubre 2016, ni ninguna de las relaciones, menciones o hacer referencia al papel del Partido Demócrata, al de la campaña de (Hillary) Clinton, ni de ningún partido o campaña financiando los esfuerzos de Steele”, dice el documento.

El memorando sostiene que la solicitud no revela que el investigador británico estaba trabajando para la empresa Fusion GPS, que a su vez estaba siendo pagada por el bufete jurídico Perkins Coie, a nombre de su cliente, el Comité Nacional Demócrata.

The Washington Post revira el momerando

The Washington Post publicó que el principal argumento del memorando republicano sobre Rusia es en el sentido de que la Corte no fue enterada de que la información había sido pagada por una entidad política.



Dos funcionarios estadunidenses, citados por el diario, indicaron que el juez de la Corte de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Foránea (FISA) sí fue informado de que los datos fueron obtenidos de una investigación pagada, aunque no se mencionó al Partido Demócrata o a Hillary Clinton.

De acuerdo con la versión de los funcionarios estadunidenses, citados por The Washington Post, el argumento central de los republicanos carece de bases porque el juez sí fue informado en general de que había sido pagado por una entidad política.

“La acusación central, de que el gobierno no divulgó el prejuicio político de una fuente, carece de fundamento”, señaló el diario citando a los funcionarios.

