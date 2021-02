Trump, dispuesto a reunirse con líderes de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes estar dispuesto a reunirse con los líderes de Irán "cuando ellos quieran" y "sin precondiciones", una semana después de que aumentara la tensión entre Washington y Teherán.

"Me reuniría con (los dirigentes de) Irán si quisieran reunirse. No sé si ellos están listos todavía", dijo Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto al primer ministro italiano, Giuseppe Conte.?

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de julio de 2018 Unas horas más tarde, el ministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, replicó, también en Twitter y con mayúsculas: "NO ESTAMOS IMPRESIONADOS". Hemos existido durante milenios y visto la caída de imperios, incluido el nuestro, que duró más que la vida de algunos países. ¡SEA PRUDENTE!, dijo. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, señaló entonces que la prioridad de Trump es "la seguridad del pueblo estadounidense" y garantizar que Teherán no se dote de armas nucleares.

Irán y Estados Unidos rompieron relaciones diplomáticas en 1980.