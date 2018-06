Trump ataca en Twitter a aliados, tras cumbre de G7

REDACCIÓN 11/06/2018 11:00 a.m.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, escribió una serie de tuits durante la madrugada del domingo contra sus aliados más cercanos de la OTAN, tras la reunión del Grupo de los Siete (G7) en Canadá.

"El comercio justo ahora se llamará comercio tonto si no es recíproco", dijo Trump, que se encontraba en su vuelo de Canadá a Singapur para reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

Fair Trade is now to be called Fool Trade if it is not Reciprocal. According to a Canada release, they make almost 100 Billion Dollars in Trade with U.S. (guess they were bragging and got caught!). Minimum is 17B. Tax Dairy from us at 270%. Then Justin acts hurt when called out!

"¡No es justo para la gente de Estados Unidos! Un déficit comercial de 800,000 millones de dólares", dijo. "¿Por qué debería, como presidente de Estados Unidos, permitir que otros países continúen generando enormes superávits comerciales, como lo han hecho por décadas, mientras que nuestros agricultores, trabajadores y contribuyentes pagan un precio tan grande e injusto?", agregó.

Trump criticó a sus aliados por pagar menos cantidad de dinero por mantener la alianza militar.

"Estados Unidos paga casi todo el costo de la OTAN, protegiendo a muchos de estos mismos países que nos estafan en el comercio (¡pagan solo una fracción del costo! ¡Y se ríen!)", tuiteó. "La Unión Europea tenía un superávit de 151,000 millones de dólares, ¡Debería pagar mucho más por el Ejército!", expresó.

"Protegemos a Europa (lo cual es bueno) con grandes pérdidas financieras, y luego somos golpeados injustamente en el comercio. ¡Se acerca un cambio!", agregó.

Además, Trump atacó nuevamente a Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.

"¡Justin actúa herido cuando se le plantea un desafío!" escribió el republicano en un tuit. El sábado describió al primer ministro canadiense como "muy deshonesto y débil".

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, "US Tariffs were kind of insulting" and he "will not be pushed around." Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy!