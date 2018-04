EU, Francia y Reino Unido atacan Siria por armas químicas

AGENCIAS Y REDACCIÓN 13/04/2018 08:06 p.m.

El presidente estadunidense Donald Trump lanza esta noche junto con Reino Unido y Francia ataques militares de precisión contra Siria, que unos minutos antes de las 22:00 horas terminaron, como abundó el secretario de Defensa de Estados Unidos.

En un mensaje en la Casa Blanca, dijo que se trata de establecer una estrategia contra el uso de armas químicas hasta que el régimen sirio detenga el uso de éstas armas prohibidas.

La ofensiva consistió en atacar blancos relacionados con centros desarrollo y almacenamiento de armas químicas, así como un puesto de comando en ese país.

En respuesta, la agencia estatal siria SANA afirmó que las fuerzas de defensa aérea del país hicieron "frente al ataque estadunidense-franco-británico contra Siria".

Trump abundó en su mensaje que esto era parte de mandar una clara señal a los gobiernos que apoyan a Bashar al Assad, como son Irán y Rusia, por lo que los bombardeos están "en marcha en estos momentos".

De acuerdo a la agencia AP, esta noche se escucharon "fuertes explosiones" en Damasco, la capital de Siria, luego del mensaje de Trump, así como una sirena que alertó de los ataques a la población siria.

La ofensiva lanzada por los tres países contra el régimen de Bashar al Assad combina ataques aéreos y misiles desde buques en el Mediterráneo, según fuentes militares citadas por CNN.

Con estos ataques, occidente responde al presunto ataque químico ocurrido el pasado sábado en la ciudad de Duma, del que culpan al Gobierno sirio.

Trump dijo que los objetivos de la ofensiva son las "capacidades de armamento químico" de Al Assad, a quien acusa de haber perpetrado un ataque químico el pasado sábado en la ciudad de Duma, donde murieron al menos 60 personas.

