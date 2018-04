China eliminará barreras comerciales, afirma Trump

REDACCIÓN 08/04/2018 05:07 p.m.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que China eliminará las barreras comerciales que les ha impuesto y que llegarán a un acuerdo.

Este domingo, el mandatario estadounidense publicó en Twitter que su nación y el gigante asiático alcanzarán un acuerdo comercial en relación al tema de propiedad intelectual.

El presidente Xi y yo siempre seremos amigos, sin importar lo que pase a la disputa del tratado. China a va a derribar sus barreras comerciales porque es la medida" correcta que tiene que tomar. Los impuestos serán recíprocos y se hará un acuerdo sobre propiedad intelectual. ¡Un gran futuro para ambos países!", escribió Trump en su red social.

President Xi and I will always be friends, no matter what happens with our dispute on trade. China will take down its Trade Barriers because it is the right thing to do. Taxes will become Reciprocal & a deal will be made on Intellectual Property. Great future for both countries!