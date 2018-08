AMLO ha sido un caballero absoluto: Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como todo un caballero y celebró el avance en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Deal with Mexico is coming along nicely. Autoworkers and farmers must be taken care of or there will be no deal. New President of Mexico has been an absolute gentleman. Canada must wait. Their Tariffs and Trade Barriers are far too high. Will tax cars if we can’t make a deal!