Trump prefiere a AMLO que a Peña Nieto

El mandatario estadunidense, Donald Trump, aseguró el día de ayer que "le agrada" el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien dijo preferir sobre "el capitalista", haciendo referencia al actual presidente Enrique Peña Nieto.

"Me gusta México. Me agrada su nuevo líder. Creo que podría ser estupendo. Un poco diferente a nosotros. Creo que me va mejor con él que con el capitalista", aseguró el Mandatario durante un rally en Virginia.

No es la primera vez que Trump elogia a AMLO; a principios de agosto lo llamó un "verdadero caballero" y apenas se dio a conocer el triunfo del tabasqueño en las elecciones de julio pasado, el magnate lo felicitó y lo llamó "una persona excelente.

Asimismo, el Presidente estadounidense criticó a Canadá debido a la batalla de aranceles con su país, al que señaló como una especie de muro.

"Este es un muro, un muro de una forma diferente. Un muro económico", dijo Trump, señalando que buscaba un trato justo tanto con Canadá como con México.

