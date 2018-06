Trump pide hacer una ley migratoria como la de México

REDACCIÓN 22/06/2018 12:12 p.m.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EU), hizo un llamado a demócratas a endurecer las leyes de inmigración de su país, como son en México.

En un mensaje en su cuenta personal de Twitter, el mandatario destacó que las leyes de movilidad de migrantes en México son fuertes, mientras que en EU son "patéticamente débiles e ineficientes".

Además, aconsejó a los demócratas tener conversaciones con funcionarios mexicanos para arreglar sus políticas públicas con respecto a los indocumentados.

Trump celebró que el 80% de las exportaciones de nuestro país van hacia Estados Unidos, lo cual lo beneficia.

80% of Mexico´s Exports come to the United States. They totally rely on us, which is fine with me. They do have, though, very strong Immigration Laws. The U.S. has pathetically weak and ineffective Immigration Laws that the Democrats refuse to help us fix. Will speak to Mexico!