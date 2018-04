Trump critica a México de hacer "muy poco o nada" en migración ilegal

REDACCIÓN Y AGENCIAS 01/04/2018 03:22 p.m.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo hoy que no habrá ningún acuerdo con los demócratas para resolver la situación de los beneficiados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y pidió a los republicanos en el Congreso aprobar duras leyes en materia migratoria.

"Los agentes de la Patrulla Fronteriza no pueden hacer su trabajo adecuadamente en la frontera debido a las ridículas leyes liberales (demócratas) como Catch & Release (atrapar y liberar). Se están volviendo más peligrosos. Están llegando las caravanas", escribió Trump en un par de mensajes en Twitter este domingo.

Border Patrol Agents are not allowed to properly do their job at the Border because of ridiculous liberal (Democrat) laws like Catch & Release. Getting more dangerous. "Caravans" coming. Republicans must go to Nuclear Option to pass tough laws NOW. NO MORE DACA DEAL!

"Los republicanos deben ir a Opción Nuclear para aprobar leyes estrictas AHORA. NO MÁS ACUERDO DACA", indicó, al referirse al proceso parlamentario que permite al Senado sobrepasar la regla de 60 votos para concluir un debate, por el de una simple mayoría de 51 votos.

Trump también atacó a México, "por estar haciendo muy poco o nada" para evitar el ingreso de inmigrantes a través de su frontera sur y amenazó con "detener" el Tratado de Libre Comercio de América del Norte si el vecino del sur no "detiene la gran droga y el que la gente fluya".

Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL!