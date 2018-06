SEPARACIÓN DE FAMILIAS

Diputados y senadores exigen fin de cooperación migratoria y de seguridad con EU

Piden al presidente Enrique Peña Nieto retirarse de las mesas de negociación; y convocan a la comunidad internacional a condenar la política migratoria de Trump

REDACCIÓN 20/06/2018 02:31 p.m.

Senadores y diputados acordaron hacer un llamado a congresistas estadounidenses para detener esta problemática (Especial/Archivo)

Ante las acciones del gobierno de Estados Unidos liderado por Donald Trump de separar y encerrar en jaulas a hijos de migrantes mexicanos, senadores y diputados exigieron al presidente Enrique Peña Nieto el fin de la cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de migración, combate al terrorismo y lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

En sesión, los legisladores que integran la Comisión Permanente suscribieron un posicionamiento en el que además de condenar el trato "cruel e inhumano" del gobierno estadunidense, exigen cesar la cooperación con el país del norte hasta que su presidente Donald Trump se conduzca con respeto hacia las personas migrantes.

"(El gobierno de Donald Trump) separa a miles de niñas y niños de diversas nacionalidades, los detiene en jaulas, no atiende las necesidades específicas por su salud, discapacidad, edad y les provoca daños permanentes e irreparables. México no respalda ni apoyará un país que vulnere sistemáticamente los derechos humanos y que no tenga ningún respeto por la vida y la dignidad de las personas, en especial de las niñas y de los niños", expresó el presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero, quien leyó el pronunciamiento en el que se expresó lo siguiente:

"Se solicita al Gobierno de la República a retirarse de cualquier esquema de cooperación bilateral con los Estados Unidos de América en materia de migración, combate al terrorismo y lucha contra la delincuencia organizada transnacional; en tanto el presidente Donald Trump no se conduzca con el respeto que merecen las personas migrantes".

En otro punto además hacen una convocatoria a la comunidad internacional para que se sumen a las condenas en relación a la política de segregación de niñas y niños migrantes, impulsada por Donald Trump.

"Se hace un llamado a la comunidad internacional, a los organismos internacionales defensores de los derechos humanos y de la niñez, a condenar la reclusión y separación de niñas, niños y adolescentes, y abogar por detener la cruel e inmoral política migratoria de los Estados Unidos de América".

Los senadores y diputados coincidieron en advertir que a través de su política de Tolerancia Cero, el gobierno de Donald Trump ha violentado todas las normas de convivencia internacional y "ataca" la dignidad de las personas migrantes, al colocarlos en una situación de mayor vulnerabilidad con riesgo de alcanzar una catástrofe humanitaria.

En la sesión de este miércoles también se acordó realizar un llamado a cada uno de los integrantes del Congreso de los Estados Unidos, para que detengan "la acción inhumana y criminal" de separar a las familias migrantes, tomando en consideración el interés superior de la niñez y privilegiando el respeto de los derechos humanos.

Asimismo se ordenó la creación de un grupo plural de legisladores mexicanos que a la brevedad, acudirá a entrevistarse con los legisladores de ambas cámaras del Congreso estadounidense.

cmo

