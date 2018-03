HARÁ ESCALA EN COLOMBIA

Trump confirma su primer viaje a Latinoamérica

La Cumbre de las Américas, que reúne cada tres años a los líderes de todo el continente, se celebrará en Lima el 13 y el 14 de abril

AGENCIAS / REDACCIÓN 09/03/2018 08:01 p.m.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá a la novena edición de la Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo en abril próximo en Lima, Perú, y viajará posteriormente a Colombia, en lo que será su primera visita a Latinoamérica, confirmó hoy la Casa Blanca.

"Puedo confirmar que el presidente Trump asistirá a la Cumbre de las Américas y después viajará a Colombia", declaró una fuente oficial de la Casa Blanca que pidió el anonimato.

En poco más de un año de gobierno, el mandatario ha recibido en la Casa Blanca a tres mandatarios de la región, que además de Kuczynski, incluyen a los presidentes Mauricio Macri, de Argentina; y Juan Manuel Santos, de Colombia.

El mes pasado, Trump sostuvo además un breve encuentro, de menos de 15 minutos, en un céntrico hotel de la capital con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales.

Su asistencia a la Cumbre de Lima, el 13 y 14 de abril, será su primera interacción con líderes de la región, que salvo la situación de Venezuela y Cuba, se ha mantenido prácticamente fuera de su radar, pues su atención se ha centrado en Asia, Europa y el Medio Oriente.

TRUMP Y KUCZYNSKI

El pasado miércoles, Trump habló por teléfono sobre la cumbre con su homólogo peruano, Pedro Pablo Kuczynski, que será el anfitrión de la cita, y conversó también con él sobre la situación en Venezuela.

Estados Unidos ha respaldado la decisión de Perú de retirar la invitación a la Cumbre al presidente venezolano, Nicolás Maduro, por impedir la celebración de elecciones democráticas en su país, aunque varios países latinoamericanos están solicitando que el país anfitrión reconsidere su postura.

COLOMBIA, POR "DIVERSOS TEMAS" CON DONALD TRUMP

Colombia espera tratar "múltiples temas", entre ellos los de carácter comercial, en la visita que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hará al país en abril próximo, informó hoy la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín.



En una rueda de prensa, Holguín se refirió brevemente a la visita, si bien aseguró que "todavía no está confirmada" de manera oficial, puesto que no han recibido el mensaje definitivo.

En este sentido, aseguró que en caso de producirse sería después de la Cumbre de las Américas, que se celebrará entre el 13 y el 14 de abril próximos en Lima.

Al ser preguntada sobre qué otros temas podrían tratar, la ministra aseguró que serán "varios" incluidos en la agenda bilateral, si bien no facilitó más detalles.

Fuentes diplomáticas confirmaron hoy a Efe en Washington que tras su viaje a Perú, Trump hará una escala en Colombia, aunque la Casa Blanca evitó confirmar ese extremo.

