¿Por qué la carta de Kim Jong-un a Trump causó tanto revuelo?

REDACCIÓN 02/06/2018 07:42 p.m.

Al líder norcoreano se le conoce por empujar el sobre con amenazas y fanfarronadas mientras busca aprovechar su programa de armas nucleares para obtener beneficios económicos y de seguridad para su país. Aunque en las últimas fechas, la notoriedad ha sido más por sus sobres.

El presidente Donald Trump dijo el viernes que su cumbre intermitente con Kim estaba activa de nuevo. El anuncio se produjo después de que Trump recibiera a un alto enviado de Corea del Norte en la Casa Blanca y entregó una carta personal de Kim que estaba dentro de un sobre blanco casi tan grande como un periódico doblado.

Trump aún no ha dicho lo que estaba escrito en la carta, pero parecía feliz de haberla recibido. Una foto mostraba a Trump sonriendo, sosteniendo el sobre junto a Kim Yong Chol, el mayor de Corea del Norte que visitó la Casa Blanca en 18 años, mientras posaban en la Oficina Oval frente a un retrato de Thomas Jefferson.

La foto hizo rondas en las redes sociales, donde abundan las teorías sobre por qué Kim habría enviado a Trump lo que parecía una carta cómica de gran tamaño.

.@POTUS @realDonaldTrump is presented with a letter from North Korean Leader Kim Jong Un, Friday, June 1, 2018, by North Korean envoy Kim Yong Chol in the Oval Office at the @WhiteHouse in Washington, D.C., followed by a meeting. (Official @WhiteHouse Photos by Shealah Craighead) pic.twitter.com/6a1PgFXS3v