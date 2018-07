Trump va por arancel a autos, advierten asesores

Los principales asesores económicos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideran que planea imponer un arancel de 25% a cerca de 200 mil millones de dólares en automóviles fabricados en el extranjero a finales de este año, de acuerdo con el diario The Washington Post.

Según los funcionarios, Trump quiere seguir adelante a pesar de las numerosas advertencias de líderes republicanos y ejecutivos de empresas que han argumentado que tal medida podría dañar la y provocar una revuelta política.

Trump pidió a los legisladores que confíen en él (Archivo)

Sin embargo, Trump, de acuerdo con The Washignton Post, pidió a sus asesores y a los legisladores que confíen en su instinto e intuición para negociar.

Every time I see a weak politician asking to stop Trade talks or the use of Tariffs to counter unfair Tariffs, I wonder, what can they be thinking? Are we just going to continue and let our farmers and country get ripped off? Lost $817 Billion on Trade last year. No weakness!