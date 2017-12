Trump busca ahora que le cobren "mucho más" a Amazon

EFE 29/12/2017 10:22 a.m.

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, urgió hoy al servicio postal a cobrar "mucho más" a Amazon por la entrega de paquetes, en un nuevo ataque al gigante de comercio electrónico dirigido por Jeff Bezos.

"¿Por qué el Servicio Postal de EE.UU., que está perdiendo miles de millones de dólares al año, cobra tan poco a Amazon y a otros por la entrega de sus paquetes y hace así a Amazon más rico y al servicio postal más tonto y pobre?", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

Why is the United States Post Office, which is losing many billions of dollars a year, while charging Amazon and others so little to deliver their packages, making Amazon richer and the Post Office dumber and poorer? Should be charging MUCH MORE!