Trump amaga ahora a países por caravana de migrantes

REDACCIÓN Y AGENCIAS 03/04/2018 09:58 a.m.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se manifestó nuevamente en contra de la llegada de un grupo de migrantes y amenazó con retirar la ayuda extranjera brindada a países como Honduras en caso de que no se tomen acciones.

"La gran caravana de personas de Honduras, que ahora cruza México y se dirige a nuestra frontera con leyes débiles, es mejor que se detenga antes de que llegue. La mina de oro del TLCAN está en juego, al igual que la ayuda extranjera a Honduras y los países que permiten que esto suceda. ¡El Congreso debe actuar ahora!", escribió el Mandatario en Twitter la mañana de este martes.

The big Caravan of People from Honduras, now coming across Mexico and heading to our "Weak Laws" Border, had better be stopped before it gets there. Cash cow NAFTA is in play, as is foreign aid to Honduras and the countries that allow this to happen. Congress MUST ACT NOW!