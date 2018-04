ACUSA A PUTIN

Trump acusa a Putin de ataque químico en Siria

La acusaciones se suman a la ola de tensión que existe entre los gobiernos ruso y estadounidense

REDACCIÓN 08/04/2018 12:37 p.m.

Donald Trump acusa a Putin por muerte de niños y niñas en ataque en Siria ( Foto web)

Luego de un supuesto ataque químico ocurrido ayer en la ciudad siria de Duma, el presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió en contra el mandatario ruso Vladimir Putin y al gobierno de Irán de apoyar al gobierno de Bashar al-Assad.

Trump utilizó la red social twitter para acusar que en el lugar habían muerto mujeres y niños por el ataque "sin sentido" en Siria y responsabilizó a Putin e Irán.

"Muchos muertos, incluidas mujeres y niños, en un ataque QUÍMICO sin sentido en Siria. El área de atrocidades está bloqueada y rodeada por el Ejército sirio, por lo que es completamente inaccesible para el mundo exterior. El Presidente Putin, Rusia e Irán son responsables de respaldar al animal Assad. Gran precio pagará. Abra el área de inmediato para ayuda médica y verificación. Otro desastre humanitario sin ninguna razón en absoluto. ¡ENFERMOS!", señaló el presidente Trump.

Luego en otro mensaje, en la misma red social, se lanzó contra el ex presidente Barack Obama, al decir que "si no hubiera cruzado su prometida línea roja en la arena el desastre sirio hubiera terminado hace mucho". "¡El animal Assad hubiera sido historia!".

A su vez, el Papa Francisco dijo este domingo que nada justifica el uso de armas químicas contra las poblaciones vulnerables y que los responsables busquen otro camino el de "las negociaciones".

La acusaciones se suman a la ola de tensión que existe entre los gobiernos ruso y estadounidense, entre otras cosas por la supuesta intervención del Kremlin en el las elecciones de Estados Unidos, el caso Eskripal y las sanciones a diplomáticos de ambas naciones.

cbl

