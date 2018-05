PAGÓ ACUERDO

Trump acepta que pagó por silencio de actriz porno

El presidente estadounidense reveló que pagó un acuerdo de "no divulgación", muy común entre las celebridades

03/05/2018

La confesión de Trump se da luego de una declaración por parte de un miembro de su equipo legal (Foto/Web)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que pagó por el silencio de la actriz porno Stormy Daniels.

El mandatario aceptó que pagó un acuerdo de no divulgación luego de que Rudy Giuliani, miembro de su equipo legal, revelara el secreto frente a millones de espectadores en una entrevista en Fox News.

En la entrevista, Rudy Giuliani, aseguró que el presidente sabía del acuerdo en general, que su abogado Michael Cohen había hecho, pero que no sabía los detalles.

Esta mañana, en su cuenta de Twitter, el presidente dijo que su abogado personal, Michael Cohen, "recibió una retención mensual, no de la campaña y que no tiene nada que ver con la campaña, de la cual celebró, a través del reembolso, un contrato privado entre dos partes, conocido como un acuerdo de no divulgación".

Asimismo, señaló que ese tipo de acuerdos son muy comunes entre las celebridades y personas adineradas.

En este caso, está en pleno vigor y efecto y se utilizará en Arbitraje por daños y perjuicios contra la Sra. Clifford (Daniels)".

Expuso que el acuerdo "fue utilizado para detener las acusaciones falsas y extorsionadoras hechas por ella sobre una aventura, a pesar de que ya había firmado una carta detallada admitiendo que no había ningún asunto".

Antes de su violación por la Sra. Clifford y su abogado, este era un acuerdo privado. El dinero de la campaña o contribuciones de la campaña no jugó en esta transacción".

Mr. Cohen, an attorney, received a monthly retainer, not from the campaign and having nothing to do with the campaign, from which he entered into, through reimbursement, a private contract between two parties, known as a non-disclosure agreement, or NDA. These agreements are..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de mayo de 2018

...very common among celebrities and people of wealth. In this case it is in full force and effect and will be used in Arbitration for damages against Ms. Clifford (Daniels). The agreement was used to stop the false and extortionist accusations made by her about an affair,...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de mayo de 2018

...despite already having signed a detailed letter admitting that there was no affair. Prior to its violation by Ms. Clifford and her attorney, this was a private agreement. Money from the campaign, or campaign contributions, played no roll in this transaction. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de mayo de 2018

