Netflix puede agregar tu serie favorita al catálogo con este truco que revelan por error

Todos tenemos una serie o película que deseamos encontrar en el catálogo de Netflix, o peor aún, que sí estaba en la plataforma pero desapareció cuando renovaron el catalogo. Lamentablemente no había método para hacer esta solicitud a la plataforma de streaming, pero gracias a un usuario filipino el secreto ha sido revelado.

De acuerdo con TvNotas, a través de Twitter, el usuario identificado como @imnotdudan, se quejó de que el show de Chelsea Peretti todavía no estaba disponible en su país.

Por lo que Netflix le respondió y sin querer expuso el secreto ante todos: "Netflix Filipinas no tiene One of the Greats de Chelsea Peretti. Por favor, soluciónenlo".

Lo anterior fue suficiente para saber la verdad, ya que la plataforma respondió con una liga que direcciona a una página donde puede meter sus peticiones.

Al parecer la página para solicitar series y películas a Netflix, ya existía pero pocos sabían de ella, además, en esta misma liga despliega información de cómo obtiene las licencias de su contenido.

Aquí el secreto mejor guardado de Netflix.

Netflix Philippines doesnt have @chelseaperetti's One of The Greats :-(@Netflix_PH pls fix — fat Dudan (@imnotdudan) 2 de junio de 2018

