¿Qué clase de brujería es esta? Ilusión óptica con las manos pone internet de cabeza

Al estilo Harry Houdini, esta chica impactó internet por hacer una increíble ilusión óptica con las manos y de inmediato se volvió el nuevo reto viral en redes.

De acuerdo con Planeta Curioso, La usuaria de Twitter @kay_dera fue quién publicó el primer video donde su movimiento de manos es tan rápido que pareciera que una mano atraviesa a la otra.

Su video fue visto millones de veces, sin embargo, Chidera Kemakolam nunca se imaginó que su video se volviera viral. Otros usuarios la imitan y logran hacer el mismo truco, mientras que en su desesperación otros se limitan a hacer memes sobre el tema.

me, watching everyone & they mom do it while im sittin here struggling: pic.twitter.com/Wtr43Nov1v — ?s??? si ?????? (@Instratic) 22 de agosto de 2018

It ain´t clean but i did it pic.twitter.com/gG6GWBl1lO — alyssa ?? (@_loveajh) 22 de agosto de 2018

