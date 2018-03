México y Alemania compiten por belleza de sus playeras

REDACCIÓN 20/03/2018 02:39 p.m.

En plena época de elecciones en México y a poco menos de tres meses del inicio del Campeonato Mundial Rusia 2018, desde Alemania lanzaron una encuesta para que la afición bote sobre qué playera ganaría los tres puntos por la belleza de su playera como visitante dentro del enfrentamiento entre su selección y la mexicana.

Así, el conjunto teutón ha comenzado a calentar el ambiente de cara al duelo con el que ambos equipos abrirán su participación mundialista.

8??9?? days until we kick-off our @FIFAWorldCup campaign against @miseleccionmx, but the battle of the away kits has already begun ??



Who gets the three points? ???????? #GERMEX pic.twitter.com/rtqzec67Fe