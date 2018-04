EN CONFERENCIA

Comuneros expresan su postura por retraso de Tren Interurbano

El representante legal de los comuneros dijo que la obra fue suspendida porque así lo determinó el Juez Primero de Distrito en el amparo 109/2018

AMERICA MUÑOZ / CORRESPONSAL 23/04/2018 03:30 p.m.

Comuneros de San Jerónimo Acazulco (Fotos: América Muñoz)

TOLUCA.- El atraso de la obra del Tren Interurbano México-Toluca se deben a los malos manejos e irregularidades con los que se edifica y no al impedimento de los pobladores de San Jerónimo Acazulco, como culpa el titular de la Secretaría de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, pues quedó suspendida porque así lo determinó el Juez Primero de Distrito en el amparo 109/2018, reviró el representante legal de los comuneros, Santiago Pérez Alvarado.

El hecho que el amparo, indicó, haya sido sobreseído no implica que el asunto haya concluido, ya que existe recurso de queja y revisión pendiente por resolver.

Dijo que el pasado viernes, las autoridades de la SCT pidieron al juez de amparo la intervención de la fuerza pública, no obstante, la solicitud no fue atendida en virtud que no había sustento legal.

"No puede ingresar la fuerza pública de hacerlo estarían violando la suspensión. Sería lamentable que para avanzar en la obra, las autoridades delos gobiernos federal y estatal recurrieran a la detención de comuneros porque hablaría mal de las acciones y faltas de construcción de acue5rdos del Presidente de la República, Enrique Peña. Según comentó el gobierno les ofreció una compensación, que no indemnización, cuya cantidad fue fijada por el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (INDAABIN), "cifras injustas, porque en algunos terrenos se pagó en mil 700 pesos, cuando su valor real es más alto"

Los comuneros exigen al gobierno federal un Plan de Desarrollo Integral Sustentable que, principalmente, garantice otras vías de desarrollo para las comunidades, "al no recibir una respuesta concreta por parte de los operadores del gobierno, hemos decidido, como pobladores, diseñar una política pública de abajo hacia arriba y no viceversa como ellos siempre pretenden"

Este día, cientos de comuneros emprendieron una caravana – que inició en el municipio de Zinacantepec- con rumbo a la Ciudad de México, a efectos de realizar, durante el recorrido un diagnóstico sobre las condiciones de la obra, para este análisis se apoyarán de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"Les demostraremos que, desde su inicio, la construcción del tren presenta conflictos de tierra y no se ha podido ejecutar por cuestiones de carácter técnico; en la zona de Observatorio los ciuddanos rechazan la obra.

"Es falso que los comuneros hayan impedido las obras del Tren Interurbano, fue un juez federal; además el gobierno está ocupando mayor proporción territorial de la que se requiere para la obra, no pueden intentar hacer proyectos faraónicos sin consultar a los habitantes. Exigimos que paguen las tierras, un plan sustentable y el respeto a los derechos humanos".

Los inconformes también pidieron al titular de la SCT establecer una mesa de diálogo para definir la continuidad de los trabajos.

