Balance negativo del gobierno de CDMX contra trata de personas

REDACCIÓN 29/07/2018 09:23 p.m.

En la Ciudad de México, 6 mil 731 mujeres han desaparecido entre los años 2013 y 2017 lo cual representa un balance negativo para el Gobierno capitalino, según informó el Observatorio para Prevenir y Combatir la Trata de Personas en el marco del Día Mundial Contra la Trata de Personas.

El Director Ejecutivo del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, Miguel Ortega señala que durante los últimos 5 años no se ha logrado avanzar contra la trata de personas en la Ciudad, ya que un punto fundamental es saber qué tan grave es el problema para poder tomar acciones para combatirlo de manera certera.

"Resultará de suma importancia que el próximo gobierno elabore el Programa que mandata la Ley, el cual debe incluir un diagnóstico con evaluación cuantitativa y cualitativa sobre la situación que prevalezca en la materia, identificar la problemática a superar, así como establecer la evaluación, el seguimiento de las actividades que deriven del programa y con indicadores de resultados. Es fundamental contar con información estadística desagregada por edad, sexo, lugar de procedencia de la víctima, y el lugar dónde fue rescatada, así como para los casos de los sentenciados por dicho delito", ratificó Ortega.

De acuerdo con el Observatorio, el Gobierno capitalino no cuenta con una política integral para atender las fases de la trata (prevención, combate y atención de la víctima) a pesar de contar con un Programa de Derechos Humanos que tanto en su versión de 2009 y de 2016 cuentan con líneas de acción, estrategias e indicadores, pero que al no ser evaluados no se conoce el grado de cumplimiento e imposibilita para establecer la eficacia y la eficiencia del mismo.

Asimismo, a cinco años de la entrada en vigor de la Ley General Contra la Trata de Personas y a tres años de la aprobación del Programa Nacional sobre el tema, aún no se tiene una base de datos clara que cumpla con las obligaciones señaladas en ambos instrumentos jurídicos.

fmma

LEA TAMBIEN Tamaulipas ofrece 85 mdp en recompensas por desaparecidos La procuraduría del estado busca información que dé con el paradero de 85 personas desaparecidas entre 2010 y 2015