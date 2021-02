Usuarios viajan con más de 60° en el interior del transporte público en Sonora

“Realmente ese problema lo traemos ya desde hace tiempo, el 71 por ciento de los usuarios dicen que en la unidad que ellos venían a bordo no traía encendido el aire acondicionado, solo el 29 por ciento dijo que le tocó la suerte de que viniera con aire, pero la mayoría no lo está encendiendo, están faltando a la normatividad, en ese sentido el estado no ha avanzado”.