Guelaguetza 2019: Transmisión en vivo de la inauguración con Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio acompañó al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y el secretario de turismo, Miguel Torruco, para el inicio de la Guelaguetza, al que acudieron más de 15 mil espectadores en el Cerro del Fortín de la ciudad de Oaxaca.

Este año la nominada al Oscar por su rol en la película "Roma", de Alfonso Cuarón, fue elegida como la imagen oficial de la Guelaguetza y protagonizó una serie de spots al grito de ¡Qué viva Oaxaca!

La primera delegación en tomar la rotonda de las azucenas, tal y como es tradición, fue la de las Chinas Oaxaqueñas de Doña Casilda, quienes con faldas largas y rápidos giros asombraron a los presentes, quienes recompensaron a los danzantes con fuertes aplausos.

Durante el evento también estuvo presente Lilia López Hernández, electa como la Diosa Cénteotl (Diosa del Maíz).

El corazón de Oaxaca late más fuerte que nunca al ritmo de sus sones, jarabes y chilenas. ¡Que viva Oaxaca! ¡Que viva la #Guelaguetza2019! pic.twitter.com/aMbCYDueyz — Alejandro Murat (@alejandromurat) 22 de julio de 2019

Uno de los rumores previos a la Guelaguetza, fue que la originaria de Tlaxiaco, Yalitza, se presentaría en una de las danzas, lo cual había propiciado que la reventa de boletos llegara hasta los 45 mil pesos.

Noticia que la propia Aparicio desmintió a través de sus redes sociales: "Hola a todos. He visto que distintos medios de comunicación están difundiendo información sobre la reventa de boletos de la Guelaguetza para para verme bailar. Yo no voy a bailar en la Guelaguetza. No se dejen llevar por este tipo de noticias, o cuentas falsas en redes sociales", señaló.

No se dejen llevar por este tipo de noticias, o cuentas falsas en redes sociales. — Yalitza Aparicio Martínez (@YalitzaAparicio) 13 de junio de 2019

