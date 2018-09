Twitter estrena transmisiones de audio, también podrás usarlas en Periscope

Twitter se renueva y estrena nueva función en la plataforma, llegan las transmisiones de audio a la red social del pajarito, el director ejecutivo, Jack Dorsey lo confirmó.

De acuerdo con Hipertextual, de momento solo los usuarios de iOS podrán disfrutar de las transmisiones de audio tanto en la aplicación de Twitter como en Periscope. No hay información sobre su llegada a Android pero los responsables aseguran que también la recibirán. Seguramente esto sucederá en las próximas semanas.

Sometimes you just want to talk, without being on camera. We´re launching audio-only broadcasting, so your followers can hear, but not see you.



Rolling out now for iOS. pic.twitter.com/tBsm37NcdH