Trump y su ataque al fiscal de la 'trama rusa'

REDACCIÓN 18/03/2018 07:18 p.m.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump arremetió contra el fiscal especial Robert Mueller, quien investiga la injerencia rusa durante las elecciones de 2016.

Vía Twitter, el mandatario señaló que en el equipo del exdirector del FBI hay 13 demócratas y simpatizantes de Hillary Clinton, y ningún republicano.

Este es el primer ataque directo contra el fiscal especial encargado de investigar el contacto de miembros del equipo de campaña de Trump con funcionarios de Vladimir Putin. La confrontación es cada vez más intensa sobre la investigación de Mueller.

Why does the Mueller team have 13 hardened Democrats, some big Crooked Hillary supporters, and Zero Republicans? Another Dem recently added...does anyone think this is fair? And yet, there is NO COLLUSION!