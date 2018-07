¡Paren todo! El traje de "Iron Man" ya está a la venta en Londres

Si tu sueño es comprarte el traje de "Iron Man", esta noticia te puede interesar, la empresa Gravity puso a la venta un traje parecido al que Robert Downey Jr. usa en su papel de superhéroe de Marvel, en una tienda departamental de Londres con un precio de 443 mil 428 dólares.

De acuerdo a El Financiero, el traje está compuesto por cinco motores de reacción en miniatura montados en los brazos y la espalda del piloto, también cuenta con componentes electrónicos y piezas impresas en 3D.

El traje funciona con combustible de reacción o diésel, y tiene un récord de velocidad de 51 kilómetros por hora y un límite de 3 mil 658 metros de altura.

Este traje fue creado por el inventor británico Richard Browning, quien en 2017 hizo su primera prueba a corta distancia.

En ese año, Richard Browning afirmó que "muchos inversores han mostrado interés en su creación. El Ejército británico le dijo incluso que había abandonado la idea de tener una escafandra de este tipo hasta que vio su traje".

Last chance to watch #takeongavity fly @FIAFarnborough at 5.30pm - inc. a very special appearance by #pilot #002 @takeonGravity - next to Gate F. pic.twitter.com/L5XvwSBgUt