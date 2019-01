Empleada doméstica le envía estremecedora carta a Alfonso Cuarón

La historia de "Cleo" (Yalitza Aparicio), que relata la cinta del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, no solo ha generado admiración en importantes festivales de cine alrededor del mundo y en las altas esferas de Hollywood. "Roma", también ha despertado las más emotivas memorias de quienes vivieron en carne propia un México de movimientos, protestas e incertidumbre, tal es el caso de una empleada doméstica quien envió una estremecedora carta a Cuarón.

De acuerdo con Infobae, fiel a su práctica de buscar dar respuesta a los mensajes que espectadores le envían a través de redes sociales, Alfonso Cuarón recibió en dichas plataformas uno de los reconocimientos más significativos que podría desear: el agradecimiento de una mujer que se dedicó al trabajo doméstico y que tiene una opinión sobre "Roma", su galardonada obra cinematográfica.

La usuaria de Twitter @lucia_zatarain compartió en su perfil la fotografía de una carta que Mercedes de La Rosa Rodríguez, comerciante que en la época retratada en "Roma" trabajó como empleada doméstica en dicha colonia de México, quiso enviar a Cuarón para agradecerle por su película.

Con estas palabras, Mercedes le hizo saber al cineasta lo mucho que valora la creación de "Roma":

Alfonso Cuarón, ganador al premio de mejor director tanto en los Globos de Oro como en los Critics´ Choice Awards, respondió a la conmovedora carta de Mercedes.

Querida @lucia_zatarain , ¿podrías por favor mandarle mi agradecimiento a Doña Mercedes por su bello mensaje?", expuso el cineasta en Twitter.

Aunque Roma ha sido considerada una clara expresión de la necesidad que existe de prestar atención a las condiciones de trabajo y derechos de las empleadas domésticas, Alfonso Cuarón ha empleado sus redes y otras plataformas para hacer un llamado sobre la lucha por la igualdad y defensa de la dignidad de las trabajadoras.

