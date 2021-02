Trabaja IMSS para aminorar las altas temperaturas en hospital de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Por los riesgos que ha traído las altas temperaturas en Sonora, E l Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aseguró que ya se está trabajando en el mantenimiento de aire acondicionado para la salud de los menores internados en el hospital.

Se reportó que siete niños de 5 años, internados en el Hospital de Ginecopediatría del IMSS, sufren las consecuencias de las altas temperaturas, tras la carencia de suficientes unidades de aire acondicionado.

En entrevista, derechohabientes indicaron que los niños tienen más de 11 días sin aire acondicionado.

Sin embargo, autoridades del nosocomio aseguran que desde este martes 24 de julio, es cuando comenzó el desabastecimiento, pero que trabajan para solucionar el problema y aminorar las altas temperaturas.

Hospital de Ginecopediatría, IMSS (foto: especial)

En un recorrido que se realizó por dicha área del hospital, se pudo constatar, que, ante la falta de estos aparatos, los menores en uno de los cuartos son atendidos con abanicos, pero no abastecen como deberían.

Maricela Miranda, abuela de uno de los niños, precisó que son alrededor de ocho menores los que están en una de las salas de Ginecopediatría Poniente, por lo cual, exige a las autoridades del nosocomio más aires acondicionados.

Por ola de calor alcanzan los 51° en Sonora

“Mucho calor. Ya fuimos con el jefe de Pediatría. Quisimos hablar con el doctor; no nos dejaron, fuimos con la subdirectora, nos dijeron que lo estaban arreglando y no es cierto. Véame cómo estoy sudando, acabo de bañar al niño porque no hay aire. Yo tengo 11 días aquí y a los niños se les sube la temperatura por lo mismo”, detalló.

La tía de uno de los niños que estuvo internado y recientemente dieron de alta, de manera anónima reveló que personal del hospital le colocó abanicos de pie a los pequeños, que incluso algunos de ellos presentaron fiebre, sin embargo, no suministran el aire acondicionado necesario.

“Estuvimos en el área de Pediatría en el Hospital de Ginecopediatría del Seguro Social y esa parte no cuenta con aire acondicionado suficiente para los niños, algunos están con fiebre, sudan las camas, hace mucho calor, es insoportable, desde las 11 hasta las 5 de la tarde”, manifestó.

Instalaciones del hospital (foto: especial)

Una madre de familia, comentó que el área de Ginecopediatría está muy calurosa, por lo que lamentó que los niños sean atendidos en esas condiciones.

“Mi comadre se quejó porque la parte donde está su hija no hay aire, entonces abrieron unas rejillas y donde pega el aire le pega a la niña, está muy sofocado, no se puede estar ahí”, puntualizó.

Una derechohabiente, mencionó que en el primer piso y entrada del Hospital de Ginecopediatría, sobre todo en el área de Ginecología hace demasiado calor para las personas que ahí se atienden.

Altas temperaturas cobran 12 vidas; 7 en BC y 5 en Sonora

“Casi no vengo, pero sí faltaba aire en la entrada, sí está haciendo mucho calor, es en el área de Ginecología, en la entrada, luego, luego”, precisó.

Mariel Martínez, directora del Hospital de Ginecopediatría del IMSS, aseveró que los menores serán reubicados a la brevedad a un cuarto con aire acondicionado, mientras finalizan las labores de remodelación en esa área.

“Adicionalmente se informa que se trasladará a los pacientes a un área refrigerada, en tanto se terminan los trabajos para contar con el aire acondicionado restablecido al cien por ciento”, detalló.

Roberto Camou, administrador del área del Hospital de Ginecopediatría del IMSS, aseguró que el problema de la falta de aires acondicionados es debido a que se les da servicio a estos aparatos y ocurrió este martes 24 de julio a las 16:00 horas.

“La problemática se presentó el día de ayer aproximadamente a las 4 de la tarde, de igual manera se procedió a trabajar en el equipo de aires acondicionados, igual ahorita ya están haciendo los últimos ajustes para inyectar más agua helada a esa manejadora y mejorar el sistema de aires”, justificó.

Cabe destacar que esta no es la primera ocasión que en un hospital de Hermosillo se presenta una situación similar, pues el pasado lunes 22 de julio, mediante una queja anónima realizada por una madre de familia ante un medio de comunicación local, se investigó que alrededor de ocho niños del Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), sufrían las consecuencias de las altas temperaturas ante la falta de aire acondicionado en el área de Cirugías de dicho nosocomio.

Fue a raíz de esta queja que se pudo percatar la situación por la que pasaban los menores de edad y las autoridades del propio hospital, colocaron abanicos de pie mientras era solucionado el problema de refrigeración, que, al parecer, fue a causa de remodelaciones.

Además, la asociación civil de Hermosillo, Amor y Convicción, prestó por una semana un abanico industrial para tratar de aminorar el calor en los niños y sus familiares.

bl