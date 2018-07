La foto que muestra cómo queda el cuerpo de un ciclista tras el Tour de Francia

La dureza del Tour de Francia que tiene terribles consecuencias en el cuerpo de los ciclistas, ha sido evidenciada gracias a una fotografía que le está dando la vuelta al mundo.

La novena etapa del Tour de Francia 2018 es una jornada de 156 kilómetros absolutamente planos que constan de quince tramos sobre pavé, tramos cortos pero muy peligrosos que generan múltiples caídas.

A través de una imagen compartida en sus redes sociales, Bob Jungles (Quick-Step) mostró como quedó su cuerpo tras una dura batalla sobre la bici en tan temido pavimento.

Back from the hell of the north, all healed up and onto the climbs ???

?? @sigfrid_eggers #waytoride #TheWolfPack pic.twitter.com/lrlz6FvVtZ