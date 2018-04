TORTURA

Lo que inició como riña familiar terminó en tortura policiaca

Una pareja de vecinos de Cuernavaca acudió a la Fiscalía a denunciar penalmente que dos elementos de la Policía Morelos de Mando Único por tortura

HÉCTOR GONZÁLEZ/CORRESPONSAL 23/04/2018 03:32 p.m.

Morelos (La Silla Rota).-Una pareja de vecinos de Cuernavaca acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) a denunciar penalmente que dos elementos de la Policía Morelos de Mando Único, pertenecientes a la Comisión Estatal de Seguridad, los torturaron tras detenerlos el viernes 20 de abril.

De acuerdo con el testimonio de las víctimas, en la detención, una policía, identificada por las como Reyna Álvarez, tripulante de la patrulla 9853, golpeó reiteradamente la cabeza de María Elena Giles, quien hace ocho años sufrió tres derrames cerebrales, contra la batea de la camioneta.

También arrebató un teléfono celular y empujó a la hija de la pareja, una joven de 33 semanas de embarazo, quien tuvo que ser hospitalizada.

La detención fue producto de una riña familiar.

"Tuvimos una riña familiar. Con un tío tenemos muchos problemas con él porque siempre anda encuerado, o sea, anda en calzón y deja la puerta abierta a cada rato y yo mando a mi niño de 10 años a que la cierre, entonces lo estoy exponiendo mucho a él también.

"En eso el viernes, como a las seis de la tarde, mi esposo estaba limpiando sus plantas y mi tío fue y se le aventó con un tubo largo, entonces yo me metí a separarlos porque ya lo tenía encima y en eso ya me demandó que también yo lo había golpeado, cuando yo ni siquiera lo toqué, entonces ahí ya nos mandó a traer a la patrulla", contó María Elena Giles Martínez.

La mujer junto con su esposo, Ricardo Rendón Torreblanca, fueron detenidos por elementos de la Policía de Mando Único.

La pareja fue trasladada a la base de la Policía en Cuernavaca, en la Colonia Buena Vista.

De ahí fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia, pero en el camino, aseguran las víctimas, fueron golpeadas brutalmente por los uniformados.

"Cuando nos esposaron de Buena Vista para trasladarnos aquí a la Procuraduría los dos esposados, ya estando esposados mi esposa nada más porque vio a la oficial luego, luego fue y la empezó a golpear y la jalaba muy feo de su cabello y la golpeaba en la orilla de la camioneta.

"Yo como estaba a un lado le decía yo ´oficial, por favor déjela porque ella tuvo un derrame cuando nació mi hijo le dio preeclampsia, tuvo tres derrames cerebrales, está delicada de su cabeza, y ella me dijo que yo me callara, se subió el oficial que iba con ella y a mí también me golpeó, entonces nosotros ahora sí impotentes, pues lo único que hicimos fue ponernos a llorar porque no podíamos hacer nada", contó Ricardo.

La golpiza fue tal, dijo, que en la Fiscalía el agente del Ministerio Público le advirtió a los oficiales que serían puestos a disposición por las agresiones en contra de los detenidos.

Sin embargo solo quedó en amenaza.

Después de permanecer 48 horas detenidos, María Elena y Ricardo fueron puestos en libertad.

Ahora intentan denunciar a los policías que los golpearon y que mandaron a su hija lesionada al hospital.

Sin embargo en la Fiscalía General del Estado les han impedido iniciar la denuncia.

"Nos dieron ahorita un número de carpeta, pero ese número de carpeta ella no ha declarado nada y es lo que queremos, que ella declare cómo pasaron los hechos desde el momento en que fuimos detenidos. Yo la verdad no estoy satisfecho con ello, porque yo quiero que ella declare bien los hechos y diga cómo pasó", dijo Ricardo.

La preocupación de la familia son las consecuencias en el estado de salud de la joven embarazada, su bebé y la mujer lesionada en la cabeza por la policía.

"Ahorita me dejó una bola aquí y me duele pues la cabeza, la verdad mucho, me dejó aquí, me dejó hinchada la boca, ahorita ya se me bajó, pero sí tengo todavía lo morado y eso. Me duele mi cabeza y ya hasta veo así como manchitas negras", dijo María Elena.

Desde las instalaciones de la Fiscalía General del Estado las víctimas enviaron un mensaje al Comisionado Estatal de Seguridad, Alberto Capella Ibarra.

"A nosotros fuimos detenidos por una cosa menor y fuimos golpeados brutalmente ¿qué será de otras personas que hacen otras cosas peores? Los han de hasta desaparecer, porque nosotros fuimos golpeados brutalmente, ahora una persona que viene por delitos más graves yo me imagino que hasta los han de desaparecer porque la verdad eso que hicieron, mi esposa es ama de casa, nunca se mete con nadie, llevamos 23 años de casados, tenemos familia y la verdad es el mensaje que le daría al señor Capella", dijo Ricardo.

