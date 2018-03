TORREÓN

Fue detenida por "vestirse como mujer"

Samanta, mujer transexual fue detenida en Torreón; en la celda recibió amenazas y fue "bañada" con agua fría

Samanta fue detenida en Torreón (Foto. Tomada de web)

Coahuila (La Silla Rota).- Samanta es una mujer transexual de 25 años, fue detenida el 22 de febrero en Torreón por elementos de la Dirección de Seguridad Pública en Torreón y trasladada a la cárcel municipal, por vestirse de mujer y por ejercer la prostitución.

Samanta narró a Milenio la situación que vivió cuando se encontraba en la avenida Falcón y Blanco, cuando se situó cerca de una compañera que también ejerce la prostitución y que estaba siendo interrogada por policías, ambas fueron detenidas por los uniformados.

"Desde ese día vivo con mucho miedo, fue una situación muy discriminatoria, porque al momento de mi detención se burlaron de mí, me empezaron a tomar fotos".

Fue esposada y subida a la patrulla, no hubo agresión física, solo verbal, pero al llegar a las celdas municipales recibió malos tratos y no se le permitió llamar a sus familiares, hasta el día siguiente.

Mi insistencia era hacer la llamada para avisar a mi familia que me encontraba bien, pero nunca me la dieron y al momento que empezaba a pedirle a los celadores, agarraron una manguera y me empezaron a bañar a la media noche, con el agua fría", "Me decía que si seguía gritando, me iba a ir peor", continúa.

Permaneció 30 horas en la celda, gracias a la ayuda de una abogada, inicialmente pasaría 36 horas en la celda pues no pudo pagar la multa de 15 mil pesos.

En tanto su compañera, solo la sancionaron por alterar el orden en la vía pública.

"No se vale el trato que a mí me dieron, me dañaron psicológicamente y físicamente, tengo mucho miedo porque siempre toman represalias a las personas que se enfrentan a ellos, es como meterte con el mismo diablo".

Es la primera ocasión que Samanta recibe un trato discriminatorio y agresión por parte de las autoridades, anteriormente solo se verificaba si contaban con el tarjetón de salud, en caso de no contar con él se recurría al diálogo y se llegaba a un acuerdo, nunca fueron encarceladas.

