Captan a director de penal apuntando con arma y lo destituyen

Luego de que circularan en redes sociales imágenes donde se ve al director del penal de Torreón, Israel Frías Luna, amenazando con un arma a su personal, el Gobierno de Coahuila informó la destitución del director del Centro de Reinserción Social

En dos fotografías se puede ver a Frías Luna, desenfundar su arma de cargo y luego apuntalar en la cabeza a un hombre, identificado como dentista del Cereso.

Ante ello, el secretario de Gobierno de Coahuila, José María Frausto, infirmó que las imágenes non son de este año, pero el comportamiento del director no fue correcto, por lo que determinaron destituirlo para ser investigado.

"Se le retiró del cargo para la investigación, queremos una investigación clara, sin influencias de nada y al resultado de la investigación determinaremos, pero ese tipo de conductas no pueden estar presentes en alguien que dirige una institución", señaló Frausto.

Según versiones la reacción del director del penal contra el médico sería porque lo habría sorprendido vendiendo pastillas psicotrópicas en el interior del penal. Al respecto, Frausto señaló que se realizará una investigación a fondo.

En tanto, la Unidad Desconcentrada de Ejecución de Penas y Reinserción Social en Coahuila comunicó que pese a que aún no concluye la indagación en torno al penal de Torreón, el director Israel Frías Luna ya no volverá a su cargo anterior, pues tras los hechos, demostró que no cuenta con el perfil adecuado para ocupar el puesto, informó Apolonio Armenta, titular de la Unidad Desconcentrada.

Además el funcionario indicó que con el objetivo de evitar que se repita este tipo de situaciones, se va realizar una revisión del personal al interior de los penales del estado.

