Rehabilitan la carretera Chichiquila-Ahuayacan

Chichiquila, Puebla.- Con una inversión de 48.5 millones de pesos, el gobernador Tony Gali puso en marcha la pavimentación y rehabilitación de la carretera Chichiquila-Ahuayacan, que comprende el mejoramiento de 23.4 kilómetros.

El mandatario aseguró que esta obra brindará mayor conectividad a la zona y permitirá que el tránsito sea más eficiente y seguro, beneficiando a más de 48 mil habitantes de la región.

"Estos fueron compromisos que no firmamos ante notario público, pero la palabra vale mucho, aquí estuve, aquí me lo pidieron, aquí me lo exigieron y hoy es una realidad", expresó.

El Ejecutivo invitó a la población a participar como contralores ciudadanos, con el objetivo de que vigilen la correcta ejecución y aplicación de los recursos, así como la supervisión de los avances del proyecto y la calidad de los materiales que se utilizan.

El Secretario de Infraestructura, Movilidad y Transportes, Xabier Albizuri, explicó que con la dignificación del tramo Alta Luz-Las Trincheras se fortalecerá la comunicación entre Chichiquila y Quimixtlán.

Informó que como parte de los trabajos se retirará el material dañado en 8 kilómetros y se colocará nuevo asfalto, también se construirán banquetas en zonas peatonales, guarniciones y muros de contención.

En el evento estuvieron presentes el Presidente Municipal de Chichiquila, Luis Alfonso Hernández Montiel y la Presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF de Chichiquila, María Ascensión Alfonso Hernández.