Tommy Mottola publica una antigua foto de Thalía donde luce irreconocible

REDACCIÓN 13/09/2018 05:47 p.m.

Tommy Mottola, esposo de Thalía, compartió una fotografía de la cantante mexicana en Instagram donde luce irreconocible; la imagen desató un acalorado debate entre los seguidores de la cantante.

De acuerdo con Soy Carmín, el productor musical dedicó unas tiernas palabras a su esposa pero lo que no pasó desapercibido fue el cambio de la también actriz.

La pareja ha estado junta por casi 18 años y es uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo mexicano. Como sabemos se llevan de maravilla y suelen compartir fotografías de su vida personal en redes para deleite de sus miles de seguidores.

En esta última fotografía se puede apreciar a Mottola y Thalía presenciando una pasarela de la Semana de la Moda. En la descripción el productor agregó el mensaje "Prestando atención Semana de la Moda con mi chica".

Aunque no especificó en qué año fue tomada la fotografía, sí se puede apreciar un look muy diferente en Thalía por lo que varios usuarios comenzaron a lanzar comentarios puntualizando que no parecía ella.

A pesar de las críticas fueron más los defensores de la cantante y no dudaron en resaltar sus atributos o argumentar que debido a que es una fotografía de hace años, es normal que se aprecie un cambio en su estilo.

