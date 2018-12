Tom Hanks "muere" de emoción al conocer a Yalitza, protagonista de "Roma"

La película de Alfonso Cuarón "Roma" está conquistando a todos sus espectadores, pero el filme no sería lo mismo sin Yalitza Aparicio como protagonista, la oaxaqueña que todos "mueren" por conocer, en especial Tom Hanks, que no pudo evitar la emoción al encontrarse con "Cloe".

De acuerdo con Vanguardia, el columnista de The Economist, Scott Feinberg fue quién captó la reacción de Tom Hanks al conocer a Yalitza Aparicio, casi muere de la emoción.

Pero no lo culpen, conocer a la protagonista de la película que tanto críticos como importantes publicaciones de Estados Unidos y otros puntos del mundo han elogiado debe ser todo un honor. La intérprete de "Cleo", ganando notoriedad incluso en las importantes revistas de modas.

