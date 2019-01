Estos son los artistas que se presentaran en el Super Bowl 2019

REDACCIÓN 13/01/2019 06:47 p.m.

Ya es oficial, la banda tres veces ganadora del premio Grammy "Maroon 5" será la encargada de animar el medio tiempo del próximo Súper Bowl LIII.

De acuerdo a Publimetro la banda inglesa se presentará en el Mercedes-Benz stadium de Atlanta, el próximo 3 de febrero.

Maroon 5 alternará con otros artistas invitados como el rapero Travis Scott y Big BOI, un nativo de Atlanta.

MACA CARRIEDO PARALIZA LAS REDES AL PRESUMIR A SU GUAPA NOVIA

El grupo estadounidense se unirá a la larga lista de artistas que han amenizado el medio tiempo de un Súper Tazón como Justin Timberlake, Lady Gaga, Coldplay, Katy Perry, Missy Elliott, Lenny Kravitz, Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers, Madonna, Nicki Minaj, The Who, Bruce Springsteen, Tom Petty, Prince, The Rolling Stones, Paul McCartney, U2, entre otros.

El medio tiempo del Súper Bowl es uno de los espectáculos más vistos del año.

auc

LEA TAMBIEN ¿Qué le pasó? Sofía Castro terminó en el hospital La hija de Angélica Rivera pasó el fin de semana en un hospital y no dudo en compartir estas imágenes

LEA TAMBIEN Andrea Legarreta paraliza las redes con estas sensuales fotos por sus 3 millones de seguidores La conductora del programa "Hoy", Andrea Legarreta consintió a sus 3 millones de seguidores de Instagram con estas fotos en bikini